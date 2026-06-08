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NOVI EPILOG DRAME U UŽICU! Ministarstvo odbacilo tvrdnje Marka Bojkovića: U incidentu u kojem je napadnuta ćerka Dejana Petrovića nisu učestvovala lica na izdržavanju zatvorske kazne!

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/privatna arhiva ||

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde demantovala je navode MMA borca Marka Bojkovića da su u incidentu koji se dogodio 5. juna u Užicu učestvovala lica koja se nalaze na izdržavanju zatvorske kazne.

Kako je saopšteno, Uprava od nadležnih institucija nije dobila nijednu informaciju koja bi mogla da potvrdi takve tvrdnje.

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Podsetimo, u incidentu koji je izazvao veliku pažnju javnosti pretučena je i povređena Jovana Petrović, ćerka poznatog trubača Dejan Petrović.

Foto: Pink.rs, Instagram.com

Nakon događaja, policija je privela osumnjičenog, dok je postupajući tužilac iz Osnovnog javnog tužilaštva u Užicu zatražio određivanje pritvora.

Prema dostupnim informacijama, bratu Marka Bojkovića na teret se stavlja krivično delo nasilničko ponašanje.

Istraga o svim okolnostima incidenta je u toku, a nadležni organi nastavljaju prikupljanje dokaza i utvrđivanje činjenica.

Autor: A.A.

#Marko Bojković

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