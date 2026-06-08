Ovo je Srpkinja koja je nastradala na Prokletijama! Telo alpinistkinje (27) izvučeno iz provalije duboke 250 metara

Njeno telo ranije danas članovi Gorske službe spasavanja i planinara-alpinista, pronađeno je i izvučeno iz provalije duboke 250 metara.

Na društvenim mrežama je objavljena dirljiva oproštajna poruka od S. R. (27), državljanke Srbije, koja je nastradala proteklog vikenda u nesreći na Prokletijama.

Njeno telo ranije danas članovi Gorske službe spasavanja i planinara-alpinista, pronađeno je i izvučeno iz provalije duboke 250 metara.

"Smrt nije nista posebno - samo sam otisao u drugu sobu. Ja sam ja i vi ste vi - sto smo si bili, još smo si uvek. Zovite me mojim starim imenom, razgovarate sa mnom obično kao i uvek. Neka ne bude promene u vašem glasu, neka ne bude usiljen, svečan i žalostan. Smejte se, kao sto smo se uvek smejali našim veselim šalama. Zabavijajte se, smejte se, mislite na mene, molite za mene. Neka ne budem zaboravljen samo zato što me se ne vidi. Ta čekam vas, negde blizu, tu iza ugla. Sve je u redu".

U pitanju su stihovi iz pesme "Smrt nije ništa", autora Henrija Skota Holanda, koja pruža utehu opisujući večnu povezanost onih koji su otišli i onih koji ostaju.

Autor: A.A.