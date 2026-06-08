DOVEZAO AUDI NA SERVIS, USLEDIO ŠOK: Nesvakidašnji slučaj u automehaničarskoj radnji u Beogradu, pozvana i policija

U beogradskom naselju Borča dogodila se krađa automobila iz jedne automehaničarske radnje.

Prema prvim informacijama, vlasnik je juče dovezao automobil marke "audi A3" na servis i ostavio ga u radionici, a ključevi su ostali u vozilu.

Kada su danas zaposleni primetili da automobila nema, posumnjali su da je ukraden. Za sada nepoznata osoba je, prema prvim informacijama, odvezla vozilo iz kruga radionice.

Automehaničar je odmah obavestio policiju, a o nestanku vozila obavešten je i vlasnik automobila.

Slučaj je prijavljen policiji koja je pokrenula istragu.

Autor: Marija Radić