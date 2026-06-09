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U ZRENJANINU TEŠKO POVREĐENA JEDNA OSOBA: Policija zadržala drogirane vozače trotineta

Izvor: Kurir-.rs, Foto: MUP Srbije ||

Na području opštine Žitište, zadržan je vozač (30) „folksvagena“ , koji je upravljao vozilom sa 1,96 promila alkohola u organizmu.

Tokom vikenda, u Zrenjaninu četiri saobraćajne nesreće, a jedna osoba je teško povređena. Sankcionisana 172 prekršaja

Na području Policijske uprave u Zrenjaninu, tokom proteklog vikenda, evidentirane su ukupno četiri saobraćajne nezgode, u kojima je jedna osoba zadobila teške telesne povrede.

Pripadnici saobraćajne policije su, u ovom periodu, otkrili i sankcionisali ukupno 172 prekršaja, a iz saobraćaja je isključeno 10 vozača, koji su vozili pod dejstvom alkohola i dvojica pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Policija je na području Zrenjanina zadržala vozača (76) bicikla, koji je vozio sa 1,39 promila alkohola u organizmu, vozača (19) trotineta, pod dejstvom kanabisa, kao i vozača (29) „renoa“, takođe, pod dejstvom kanabisa.

Na području opštine Žitište, zadržan je vozač (30) „folksvagena“ , koji je upravljao vozilom sa 1,96 promila alkohola u organizmu.

Protiv vozača koji su učinili prekršaje biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Autor: S.M.

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