DOLIJAO SERIJSKI LOPOV U BAČKOJ PALANCI: Pokrao čak 12 prodavnica, a onda upao u dvorišta meštana i napravio pustoš!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bačkoj Palanci, efikasnim operativnim radom, rasvetlili su čak 14 krađa i uhapsili I. F. (33) zbog sumnje da je počinio ova krivična dela.

Sumnja se da je on u prethodnom periodu izveo pravu seriju pljački. Naime, 12 krivičnih dela počinio je tako što je iz prodavnica na teritoriji Bačke Palanke bezobzirno krao različite prehrambene proizvode, saopšteno je iz Policijske uprave u Novom Sadu.

Međutim, tu se nije zaustavio. Sumnja se da je preostale dve krađe izvršio tako što je upadao u privatna dvorišta meštana, odakle je odnosio različite električne i druge mašine, kao i skupoceni alat.

Brzom reakcijom policije, deo ukradenog alata je pronađen i uspešno vraćen oštećenim vlasnicima.

Osumnjičenom I. F. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužiocu u Bačkoj Palanci na saslušanje.

Autor: D.S.