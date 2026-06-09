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Kinez uhapšen u Zrenjaninu: Pronađeno više od 130 tona OPASNOG OTPADA

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, u saradnji sa Pokrajinskom insprekcijom za zaštitu životne sredine, a po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su kineskog državljanina H. J. (63), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija.

Policija je u pretresu privrednog društva u kojem je osumnjičeni odgovorno lice pronašla oko 30 tona otpadnih akumulatora, 52 tone istopljenog olova i 50 tona plastike za koje se sumnja da je opasan otpad, a za koji ne poseduje dozvolu nadležnog organa za skladištenje. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: S.M.

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