ZVICERU 16 GODINA: Apelacioni sud u Podgorici potvrdio presudu 'kavčanima'

Apelacioni sud Crne Gore potvrdio je presudu Višeg suda u Podgorici kojom su Radoje Zvicer, Milan Vujotić, Dragan Knežević, Slobodan Kašćelan i Igor Božović oglašeni krivim za stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Kako je saopšteno iz Apelacionog suda, optuženi Radoje Zvicer, označen kao organizator ove kriminalne grupe, pravosnažno je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 16 godina. Milanu Vujotiću i Draganu Kneževiću izrečeno je po 11 godina, dok su Slobodan Kašćelan i Igor Božović osuđeni na jedinstvene kazne od po 13 godina zatvora.

Iz suda ističu da je reč o prvom pravosnažno okončanom krivičnom postupku protiv kriminalne organizacije koju je, prema presudi, organizovao Radoje Zvicer.

Apelacioni sud je ocenio da prvostepena presuda ne sadrži bitne povrede odredaba krivičnog postupka, navodeći da su žalbe branilaca kojima se osporavala pravilnost i potpunost utvrđenog činjeničnog stanja neosnovane.

Imali jasne zadatke

Ostali optuženi, kako je utvrđeno tokom prvostepenog postupka, imali su zadatak da po nalogu organizatora obezbeđuju novac za kupovinu kokaina, pronalaze prevozna sredstva i osobe za prenos novca, kao i da izvršavaju druge aktivnosti u Crnoj Gori i evropskim državama radi realizacije zajedničkog kriminalnog plana.

Sud je zaključio da je tokom druge polovine 2020. godine Zvicer organizovao kriminalnu grupu sa ciljem međunarodnog krijumčarenja kokaina, pri čemu je delovanje organizacije bilo planirano na neograničen vremenski period i u međunarodnim razmerama, uz strogu unutrašnju kontrolu i disciplinu članova.

Prema stavu suda, Zvicer je imao ključnu ulogu u organizaciji i koordinaciji kriminalnih aktivnosti, uključujući kupovinu kokaina na teritoriji Ekvadora i drugih država Južne Amerike po ceni od 5.000 američkih dolara po kilogramu, organizovanje njegovog transporta prekookeanskim brodovima ka Holandiji i drugim evropskim državama, kao i obezbeđivanje finansijskih sredstava za nabavku narkotika i pokrivanje troškova transporta.

U presudi se navodi da je on određivao konkretne zadatke svim članovima organizacije, uključujući finansijske uloge i raspodelu dobiti, odnosno količine prokrijumčarenog kokaina koja bi pripala svakom pojedinačnom članu grupe.

Autor: A.A.