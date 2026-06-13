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Muškarac pao sa Petrovaradinske tvrđave?! Pronađen u besvesnom stanju, hitno prevezen u Urgentni

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug ||

Ekipe hitne pomoći odvezle su danas na reanimicaju u Urgentni centar u Novom Sadu muškarca koji je u podnožju Petrovaradinske tvrđave pronađen u besvesnom stanju, rečeno je u novosadskoj Hitnoj pomoći.

''Kamenički put, ispod tunela gde je nekad prolazio voz - tvrđava. Muško lice, prevezeno u UC na reanimaciju u besvesnom stanju. Bez identiteta. Evakuisan sa lica mesta od strane vatrogasaca, urgentna lekarska ekipa preuzela pacijenta i u besvesnom stanju ga prevezla u UC na reanimaciju'', rekao je za Tanjug portparol Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, dr Zoran Krulj.

Prema navodima medija, muškarac je najverovatnije pao sa bedema Petrovaradinske tvrđave.

Za sada nije poznato u kojem je stanju.

Autor: Marija Radić

#Hitna pomoć

#Novi Sad

#Petrovaradinska tvrđava

#Urgentni centar

#reanimacija

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