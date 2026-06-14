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OPSADNO KOD SENTE! Dvoje ljudi nestalo, sumnja se da su se UDAVILI: Čamac pronađen PRAZAN

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE ||

G.O (47) i S.I. (49) iz Novog Orahova kod Bačke Topole, nestali su u Tisi kod Sente i sumnja se da su se utopili.

Prema za sada dostupnim informacijama, nesreća se dogodila u subotu nešto severnije od vikend naselja Halaš Čarda, kada su pod još nerazjašnjenim okolnostima muškarci ispali iz čamca koji je bio u pokretu.

- Oko 19 sati je na reci primećen čamac kako kruži. G.O. poseduje vikendicu u ovom naselju i često dolazi na Tisu. Muškarci su nestali u Tisi i za telima se traga - rečeno je za "Kurir" u OJT Senta.

Kako nezvanično saznaje ovaj medij, jedan od dvojice muškaraca nije znao da pliva.

Moguće je da su iz čamca sa jakim motrtom ispali zbog nekog manevra ili su možda naleteli na neku granu. Motor je ostao u gasu i počeo da se vrti po reci.

Istraga je u toku.

Autor: D.Bošković

#DVOJE LJUDI

#Senta

#čamac

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