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JEZIVE FOTOGRAFIJE I SNIMCI požara u TRŽNOM CENTRU na Novom Beogradu! Povređena dvojica vatrogasaca, vatra zahvatila 70 lokala!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pink.rs ||

Veliki požar izbio je rano jutros oko 6 časova u tržnom centru "Enjub" u Novom Beogradu, a dramatični snimci sa lica mesta pokazuju razmere vatrene stihije. Trenutno se 45 vatrogasaca sa 14 vozila bori protiv požara koji je zahvatio između 60 i 70 lokala.

Komandant Vatrogasne brigade Beograd, Dragan Mirković, potvrdio je da je požar pod kontrolom, dodajući da srećom nema povređenih civila. Dvojica vatrogasaca su, nažalost, zadobila lakše povrede tokom intervencije.

Gašenje požara dodatno komplikuje konstrukcija objekta sastavljena od sendvič panela i starijih materijala. Stanari okolnih zgrada su zbog gustog crnog dima upozoreni da zatvore prozore, dok vatrogasci nastavljaju borbu iz više pravaca kako bi sprečili dalje širenje vatre na ostatak objekta.

Foto: Pink.rs

Iako se među građanima spekuliše da su uzrok požara možda bile instalacije oštećene usled sinoćne grmljavine, zvanične potvrde još uvek nema, a uviđaj će obaviti specijalizovane ekipe MUP-a nakon gašenja.

Autor: D.S.

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