TEŽAK UDES NA IBARSKOJ MAGISTALI! Smrskana vozila, u jednom bilo i novorođenče! Saobraćaj u kolapsu, na terenu policija i Hitna pomoć

Na Ibarskoj magistrali u mestu Bare, tokom popodnevnih sati došlo je do teške saobraćajne nezgode kada su se sudarila dva „folksvagen touran“ i „škoda fabija“ novopazarskih oznaka.

U „folksvagenu“ su se nalazili muškarac, žena i beba stara svega 15 dana, dok je u „škodi“ bio samo jedan muškarac. Na lice mesta odmah su stigla dva vozila Hitne pomoći, koja su povređene transportovala u bolnicu u Kraljevu, kaže za RINU jedan od očevidaca.

Prema nezvaničnim informacijama sa terena, iako je sudar bio izuzetno silovit, povređeni nisu životno ugroženi.

Na mestu nesreće intervenisali su pripadnici policije, vatrogasno-spasilačke službe i ekipe Hitne pomoći. Zbog uviđaja saobraćaj na ovoj deonici Ibarske magistrale trenutno je obustavljen.

Zastoj traje više od pola sata, a na ovoj frekventnoj saobraćajnici već su formirane kilometarske kolone vozila. Uzrok nesreće i sve okolnosti pod kojima je do nje došlo biće poznati nakon završetka policijskog uviđaja.

Autor: Jovana Nerić