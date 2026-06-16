KRVAVI OBRAČUN U BEOGRADU: Sekirom mu rasekao stopalo, ranjeni 'stari znalac' policije ćuti o napadaču

Marko M. (29) primljen je protekle noći u Urgentni centar u Beogradu sa teškim povredama noge, nakon što mu je, kako se sumnja, poznanik sekirom rasekao stopalo u stanu u kojem je boravio, saznaje "Telegraf.rs".

Prema poslednjim informacijama iz zdravstvene ustanove, povređeni mladić je trenutno u stabilnom stanju, ali težina povreda zahteva dalju medicinsku negu.

Istraga ovog slučaja od samog starta nailazi na poteškoće, jer ranjeni mladić odbija bilo kakvu saradnju sa nadležnim organima.

"Oštećeni je policajcima tvrdio da uopšte ne poznaje napadača. Prema njegovoj verziji priče, nepoznati mladić mu je iznenada upao u stan i naneo mu povrede sekirom", otkriva nezvanično izvor blizak istrazi.

Međutim, stanari zgrade u kojoj se napad dogodio imaju potpuno drugačiju verziju priče koja obara tezu o "nepoznatom upadaču". Prema rečima komšija, iz stana u kojem Marko M. boravi kao podstanar, sinoć se prvo čula žestoka rasprava, koja je ubrzo eskalirala u masovnu tuču. Komšije dodaju da u tom stanu često boravi više mlađih muškaraca koji se retko viđaju van zgrade.

Paralelno sa ispitivanjem svedoka, policija je otkrila i važne detalje iz biografije žrtve koji bi mogli da rasvetle motiv ovog brutalnog napada.

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Marko M. je već nekoliko puta hapšen zbog različitih krivičnih dela i u operativnim podacima se vodi kao "stari znalac" policije.

Sumnja se da je u incidentu učestvovalo više osoba. Inspektori su već preuzeli snimke sa sigurnosnih kamera sa okolnih objekata kako bi rekonstruisali kretanje osumnjičenih.

Istraga i potraga za napadačem koji je koristio sekiru su u toku, a policija proverava da li je motiv napada raščišćavanje računa odranije.

Autor: Marija Radić