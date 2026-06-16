VELEOBRT U BARSELONI: Ubijeni je ipak Srbin – begunac sa poternice 'pao' zbog otisaka i DNK!

Katalonska policija konačno je raspetljala misteriju oko brutalne likvidacije koja se 10. juna dogodila u centru Barselone. Žrtva mafijaškog smaknuća u Ulici Balmes, za koju se danima spekulisalo ko je, identifikovan je kao državljanin Srbije za kojim je bila raspisana međunarodna poternica!

"Slučaj Dijamant": Begunac sa vrhunskim falsifikatima

Istraga, koju policija zvanično naziva "Cas Diamant", bila je izuzetno komplikovana jer se ubijeni Srbin u Barseloni skrivao koristeći više različitih identiteta i izuzetno kvalitetnih falsifikovanih pasoša.

Upravo su ti dokumenti prvobitno doveli istražitelje u zabludu, a postojale su i sumnje da je žrtva možda povezana sa nestankom brata poznatog irskog fudbalera. Ipak, filmski obrt usledio je nakon što su njegovi otisci prstiju i DNK profil prošli kroz Evropolovu bazu podataka.

Visokopozicionirani član narko-kartela

Sistem je potvrdio da je reč o osobi za kojom je Belgija raspisala "crvenu" poternicu:

Šverc kokaina: Bio je označen kao jedan od ključnih ljudi u uvozu i distribuciji ogromnih količina kokaina preko luke Antverpen.

Optužbe: Belgijsko pravosuđe teretilo ga je za organizovani kriminal i pranje milionskih iznosa stečenih prodajom droge u Zapadnoj Evropi.

Egzekucija u "balkanskom stilu"

Podsetimo, ubica je žrtvi prišao s leđa i ispalio hitac u potiljak, što je potpis koji istražitelji često vezuju za balkanske kriminalne grupe. Iako su kamere snimile lice egzekutora, on je uspeo da pobegne. Policija je u blizini mesta zločina pronašla odbačenu biciklističku kacigu, pištolj i telefon, sa kojih su izuzeti ključni dokazi koji bi trebalo da dovedu do hapšenja.

Ovaj slučaj dodatno je podgrejao tenzije u gradu, s obzirom na to da je samo tri dana ranije, 7. juna, na gotovo identičan način u Barseloni likvidiran Beograđanin Mario Đolović (40).

Autor: D.S.