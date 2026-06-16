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PINK.RS NA LICU MESTA! Pogledajte akciju spasavanja motocikliste kod Kladova (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pink.rs ||

Vozač motora izgubio je kontrolu na putu između Kladova i Donjeg Milanovca i sleteo s puta.

Na putu izmedju Donjeg Milanovca i Kladova, kod mesta Golubinje, vozač motora izgubio je kontrolu nad vozilom nakon čega je sleteo u provaliju duboku tridesetak metara.

Kako Pink.rs saznaje, vozači koji su u tom momentu prolazili tim delom puta i primetili saobraćajnu nesreću, odmah su pozvali Hitnu pomoć, policiju i vatrogasce-spasioce.

- Za samo nekoliko minuta lekarske ekipe i vatrogasci-spasioci iz Donjeg Milanovca i Kladova stigli su na mesto nesreće i odmah počeli sa izvlačenjem povređenog motocikliste. Uz pomoć posebne opreme, vatrogasci-spasioci su izvukli povređenog motociklistu iz provalije i predali ga lekarskoj ekipi Hitne pomoći - kaže izvor.

Video: Pink.rs

Prema nezvaničnim informacijama, vozač je sa teškim povredama prebačen u bolnicu u Požarevcu, gde su mu konstatovane povrede i ukazana lekarska pomoć.

U međuvremenu policija je obavila uviđaj i utvrđuje sve detalje ove saobraćajne nesreće.

Autor: D.B.

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