MUŠKARCA UBIO GROM NA KUĆNOM PRAGU! Tragedija kod Čačka: Pokušao da se skloni od nevremena, supruga jedva preživela užas!

Predo G. (79) iz sela Petnica kod Čačka poginuo je nakon udara groma dok je pokušavao da se skloni od nevremena. Njegova supruga je preživela i nalazi se u bolnici

Predo G. (79) iz sela Petnica nedaleko od Čačka nastradao je juče usled udara groma.

Grom je udario u kuću u kojoj se nalazila njegova supruga, dok je nesrećni čovek u tom trenutku bio ispred, tražeći zaklon od nevremena.

- Najednom su naišli oblaci i čuli smo da je grom udario negde u blizini. Nije bilo oluje, već samo kiša i nekoliko jakih udara groma. Predo je u trenutku grmljavine bio ispred kuće, tačnije krenuo je da se skloni od kiše. Munja ga je stigla ispred kućnog praga. Sve se odigralo u minutu. Ubrzo su stigli Hitna pomoć i vatrogasci - priča Milan, komšija bračnog para u zaseoku Stevanovići.

Dodaje da je nevreme počelo nešto posle 19 časova i da ništa nije ukazivalo na tragediju.

- Preminuo je na putu do bolnice, od posledica udara groma. Pokušali su da ga reanimiraju, ali bezuspešno. Ženu su lekari uspeli da povrate i ona se nalazi u čačanskoj bolnici - priča komšija.

Komšije kažu da je od udara groma planula kompletna instalacija na porodičnoj kući bračnog para, ali da je vatra brzo lokalizovana brzom intervencijom vatrogasaca.

Grom je udario u kuću u kojoj se nalazila njegova supruga, dok je nesrećni čovek u tom trenutku bio ispred, tražeći zaklon od nevremena.

- Najednom su naišli oblaci i čuli smo da je grom udario negde u blizini. Nije bilo oluje, već samo kiša i nekoliko jakih udara groma. Predo je u trenutku grmljavine bio ispred kuće, tačnije krenuo je da se skloni od kiše. Munja ga je stigla ispred kućnog praga. Sve se odigralo u minutu. Ubrzo su stigli Hitna pomoć i vatrogasci - priča Milan, komšija bračnog para u zaseoku Stevanovići.

Dodaje da je nevreme počelo nešto posle 19 časova i da ništa nije ukazivalo na tragediju.

- Preminuo je na putu do bolnice, od posledica udara groma. Pokušali su da ga reanimiraju, ali bezuspešno. Ženu su lekari uspeli da povrate i ona se nalazi u čačanskoj bolnici - priča komšija.

Komšije kažu da je od udara groma planula kompletna instalacija na porodičnoj kući bračnog para, ali da je vatra brzo lokalizovana brzom intervencijom vatrogasaca.

Autor: D.B.