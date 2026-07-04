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DEČACI UHAPŠENI U PICERIJI U BEOGRADU: Policija ih uhvatila na delu, pronađeni i dokazi

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pixabay.com, Pink.rs, Tanjug ||

Prava filmska scena dogodila se sinoć u Beogradu na Starom gradu, kada su trojica maloletnika uhapšena nakon nezapamćene pljačke.

Kako tvrde domaći mediji, trojica dečaka, dvojica od 14 i jedan od 13 godina, došli su na ideju da kroz prozor provale u jednu poznatu piceriju, koja je bila zatvorena i zaključana.

Međutim, ceo događaj video je jedan muškarac koji je slučaj odmah prijavio policiji.

Službenici su se ubrzo pojavili na mestu događaja i unutar picerije navodno uhapsila trojicu maloletnika.

Prema nezvaničnim informacijama, dečaci su sve priznali, a u džepovima im je pronađeno oko 4.000 dinara.

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Autor: Marija Radić

#Dečaci

#Hapšenje

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#Policija

#picerija

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