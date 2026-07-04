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U STANU MU PRONAĐENO VIŠE VRSTA NARKOTIKA: Podneta krivična prijava protiv osumnjičenog

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu podneće krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u Vršcu protiv S. T. (1996) iz Vršca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Kriminalistička policija je u Vršcu, pregledom osumnjičenog i stana u kome boravi, pronašla oko 72 grama praha za koji se sumnja da je kokain, oko 1,2 grama materije za koju se sumnja da je marihuana, i oko 460 grama praha za koji se sumnja da je amfetamin.

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Autor: Pink.rs

#Droga

#Kokain

#Muškarac

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#narkotici

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