PIJAN I DROGIRAN IZAZVAO UDES: Subotičanin naduvao skoro tri promila, bio pozitivan i na narkotike

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici isključili su jutros iz saobraćaja četrdesetšestogodišnjeg Subotičanina zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje javnog saobraćaja.

- On je, upravljajući "pasatom'' u stanju potpune alkoholisanosti sa 2,55 promila alkohola u organizmu i pod dejstvom narkotika, u blizini centra grada izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj su on i vozač "audija'' u koji je udario, lakše povređeni - saopšteno je iz Policijske uprave Subotica.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do istrežnjenja i protiv njega će biti podneta krivična prijava Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici.

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Autor: Marija Radić