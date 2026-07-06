TEŠKA NOĆ NA ULICAMA PRESTONICE: U 4 udesa povređeno nekoliko učesnika, jedan mladić (24) kritično! HITNO PREVEZEN U UC

Protekle noći, ekipe Hitne pomoći su intervenisale ukupno 109 puta, od čega su 24 intervencije obavljene na javnim mestima.

Najviše poziva je bilo zbog hroničnih kardiovaskularnih bolenika koji su, zbog visokih temperatura vazduha, loše reagovali na svoje terapije.

Kako je rečeno Tanjugu, za pomoć su se javljali u većem broju psihijatrijski bolesnici i astmatičari, a nekoliko osoba u alkoholisanom stanju odvezeno je na detoksikaciju na odeljenje toksikologije VMA.

Ekipe Hitne pomoći intervenisale su tokom protekle noći zbog četiri saobraćajne nezgode, a prema rečima dežurnog lekara, u 21.09 časova na uglu ulica Kraljice Marije i Ruzveltove dogodio se težak udes u kojem je muškarac star 21 godinu teško povređen i potom prevezen u Urgentni centar.

U istoj nezgodi su lakše povređene još tri osobe i njima je lekarska pomoć ukazana na licu mesta.

Dogodile su se još tri saobraćajne nezgode, u kojima nije bilo teže povređenih učesnika, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Autor: D.B.