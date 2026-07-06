'U VEČNOST ODLAZE DVA NAJBOLJA DRUGA' Zbog Marka i Bogdana danas plače svaka kuća, a bolni krik roditelja odzvanja

Vesti o pogibiji dvojice osamnaestogodišnjaka munjevito su se proširile Banjom Koviljačom i Loznicom, a porodice, prijatelji i školski drugovi ostali su nemi od bola.

M. J. (18) i B. M. (18), osamnaestogodišnji najbolji prijatelji iz Banje Koviljače, poginuli su na licu mesta u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče nešto pre šest sati ujutru na samom ulazu u to mesto, kod takozvane Mazalove stanice. Do stravičnog udesa je došlo kada je automobil marke „golf“, kojim je upravljao tinejdžer sa probnom vozačkom dozvolom, usled neprilagođene brzine izleteo iz oštre krivine iz pravca Loznice i silovito se zakucao u stablo pored puta.

Snažan prasak u rano jutro prekinuo je tišinu i probudio žitelje okolnih kuća u blizini mesta tragedije. Šokirani meštani odmah su istrčali na ulicu kako bi pomogli, ali su zatekli prizor koji ledi krv u žilama. O silini udara najbolje je svedočila smrskana šasija „golfa“, koja je bila doslovno omotana oko debelog stabla, dok nesrećnim tinejdžerima od zadobijenih povreda nije bilo spasa.

Ukleto mesto već odnosilo živote, MUP uputio hitan apel

Prvi rezultati istrage pokazali su da je ključni uzrok tragedije bila brzina neprilagođena uslovima na putu, a situaciju je dodatno otežalo neiskustvo mladog vozača koji je imao probnu vozačku dozvolu. Ogorčeni meštani ističu da je ova deonica izuzetno opasna i podsećaju da se na gotovo identičnom mestu pre više godina dogodila slična nesreća, kada su nedaleko odatle poginula četiri mladića.

Povodom ove crne statistike Ministarstvo unutrašnjih poslova odmah je uputilo zvaničan apel svim učesnicima u saobraćaju:

„MUP apeluje na sve vozače, a posebno na mlade, da dosledno poštuju saobraćajne propise, brzinu kretanja uvek prilagode uslovima na putu i svojim sposobnostima, kao i da se strogo pridržavaju svih restrikcija koje važe za probne dozvole, uključujući i apsolutnu zabranu upravljanja vozilom u periodu od 23 do šest časova“, saopštio je MUP.

Na teren je hitno upućeno šest pripadnika lozničke vatrogasno-spasilačke jedinice sa specijalnim vozilima. Oni su satima teškim alatom sekli zgužvani lim i delove potpuno uništene karoserije kako bi uspeli da dopru do tela nastradalih mladića. Ekipa Hitne pomoći, koja je na lokaciju stigla u rekordnom roku, nažalost je mogla samo da konstatuje tragičan ishod.

Ubrzo je na mesto nesreće izašao i dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Loznici radi obavljanja uviđaja. On je odmah naložio da se izvrši sudska obdukcija tela kako bi se precizno utvrdili svi detalji i okolnosti pod kojima je došlo do ove velike tragedije.

Marko, ljubi te razredna...

Vesti o pogibiji dvojice osamnaestogodišnjaka munjevito su se proširile Banjom Koviljačom i Loznicom, a porodice, prijatelji i školski drugovi ostali su nemi od bola. Oni koji su poznavali Marka i Bogdana ističu da su bili divni, vaspitani mladići i najbolji drugovi koji se nikada nisu razdvajali, pa su na kraju, surovom sudbinom, zajedno otišli i u smrt.

Društvene mreže preplavljene su potresnim porukama i crnim fotografijama. Među brojnim bolnim komentarima ispod emotivne slike dvojice drugara posebno se izdvojila poruka njihove prosvetne radnice:

„Marko, ljubi te razredna, počivaj u miru. Bog neka im podari večni mir, porodicama iskreno saučešće, ugasila se dva mlada života.“

Objava koja je posebno pogodila sve jeste njihova fotografija uz emotivnu pesmu čiji stihovi predstavljaju poslednji pozrav Marku i Bogdanu Banje Koviljače. Potresna pesma objavljena je na Fejsbuk stranici Loznica Grad.

"Mili Bože, kakva tuga,

u večnost odlaze dva najbolja druga.

Dva osamnaestogodišnjaka, dva mlada života,

zbog njih danas plače svaka kuća i svaka dobrota.

U Banji jauk nebom se prelama,

bolni krik roditelja dušu nam slama.

Na oči suze naviru same,

zašto, Bože, prerano uzimaš najbolje jarane?

Na nebo odlaze zagrljeni,

nerazdvojni prijatelji, braća i ortaci,

koliko je samo teško majci…

Neka im je večni mir među anđelima,

a porodicama snaga da izdrže nezamisliv bol.

Počivajte u miru", glase stihovi koji nikoga nisu ostavili ravnodušnim.

Autor: D.B.