PRIZOR NA MESTU POGIBIJE DVA DRUGA IZ BANJE KOVILJAČE SLAMA SRCA: Plavi buket, sveće i poslednji pozdrav... (FOTO)

Marko J. (18) iz Banje Koviljače poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći zajedno sa prijateljem, vršnjakom Bogdanom M. a današnji prizor sa mesta nesreće ledi krv u žilama.

Naime, Marko i Bogdan su juče oko šest sati ujutru, na ulazu u Banju Koviljaču, izgubili kontrolu nad vozilom i sleteli s puta, udarivši u drvo koje se nalazi pored kolovoza i nažalost izgubili živote na mestu.

Od jutros, na mestu nesreće kod drveta oko kog se od siline udarca vozilo bukvalno obmotalo, zatečen je najtužniji prizor.

Porodica Marka J. posetila je mesto gde je njihovo dete izgubilo život i upravo tu, na drvetu, zalepili su čitulju sa poslednjim pozdravom.

- Poslednji pozdrav od oca, majke, braće, baba, ujaka, tetki i ostale rodbine. Opelo će se obaviti u utorak, 07.07.2026. godine u 12 časova ispred porodične kuće, a sahrana u 13 časova na Lozničkom groblju - piše na čitulji nalepljenoj na mestu nesreće.

Takođe, ispod drveta je postavljen jedan i buket plavog cveća u čast poginulih mladića, kao i sveće.

Podsetimo, automobil marke "golf", kojim je upravljai Marko J., dok kje Bogdan M. bio suvozač, sleteo je s kolovoza i silovito udario u drvo. Od jačine udara vozilo je potpuno smrskano.

Nažalost, ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt dvojice mladića, dok su pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice morali da seku vozilo kako bi izvukli njihova tela.

Na lice mesta moralo je da dođe šest pripadnika lozničke vatrogasno-spasilačke jedinice, da iseku maltene oko drveta obavijeno vozilo kako bi iz njega izvukli nastradale. Hitna pomoć je jedino mogla da konstatuje tragičan ishod.

Inače, na ovom mestu već su se ranije dešavale saobraćajne nesreće, pre više godina nedaleko odatle nastradala su četiri mladića.

Kako su saopštili iz MUP, vozač "golfa" imao je probnu vozačku dozvolu, a prvi rezultati istrage pokazali su da je do nesreće došlo usled neprilagođene brzine.

- Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve vozače, a posebno na mlade, da dosledno poštuju saobraćajne propise, brzinu kretanja uvek prilagode uslovima na putu i svojim vozačkim sposobnostima, kao i da se pridržavaju svih ograničenja koja važe za vozače sa probnom vozačkom dozvolom, uključujući zabranu upravljanja vozilom u vreme kada to nije dozvoljeno - saopštio je ranije danas MUP.

Autor: Iva Besarabić