'OVERENI SU, OMLATILI SMO IH KO ZEČEVE, BILO JE FILMSKI' U Specijalnom sudu prikazane poruke u kojima Zvicer i saradnici slave ubistvo 'škaljaraca'" u Atini

Na suđenju pripadnicima kriminalne grupe kojoj se sudi za ubistva "škaljaraca" Igora Dedovića i Stevana Stamatovića 19. januara 2020. u Atini, kao i Alana Kožara i Damira Hadžića u julu iste godine na Krfu prikazane se poruke sa Skaja za koje tužilaštvo tvrdi da su ih razmenjivali odbegli Radoje Zvicer i ostali a u kojima uživo prate ubistvo u restoranu.

Kako proizilazi iz poruka koje su danas prikazane u Specijalnom sudu u Beogradu, pripadnici klana mesecima su pokušavali da lociraju "škaljarce" u Atini, obilazili su teretane, restorane i tržne centre, sve do kobnog dana kada su, navodno, optuženi Veljko Belivuk i Stefan Andrejić slučajno primetili Stevana Stamatovića ispred jednog restorana u Atini.

- Evo ga, sad. Okupljajte se svi. Alo, gde ste ljudi, budite se! - piše u jednoj od poruka od kobnog dana.

Optuženi su, prema porukama, razmenjivali fotografije restorana, a potom su razmenjivali poruke o svemu što se dešavalo.

- Stajali su ispred Stevo i žena. Dok su se okrenuli, nema ih. Moguće je da su ušli unutra.

- Držite momke, nemoj da upadnu u pogrešan restoran.

- Ja bih unutra da ih deru, da nemaju gde da beže. Samo ako su sigurni da su oni.

- Neka svaki metak ispale, nemoj da sačuvaju ni jedan.

- Rekao sam da overe po pet u glavu, obavezno.

- Četiri utoke, da upadnu kao policija.

- Maskirani su malo, što ne bi utrčali i rešili.

Prema optužnici, u restoran u kom su Dedović i Stamatović ručali sa suprugama i decom, kobnog dana uleteli su optuženi Milinko Brašnjović, Marko Petković, Dragan Tomić i pokojni Ljubomir Lainović. Okružili su sto za kojim su sedeli, ispalili hice u njih i potom pobegli sa mesta zločina.

Iz presretnutih komunikacija, proizilazi da je vođama klana sa lica mesta odmah javljeno da su Dedović i Stamatović "gotovi".

Prema optužnici, jedan od najbližih saradnika Radoja Zvicera, Milan Vujotić, javio je osobi čiji identitet nije utvrđen, nekoliko minuta kasnije šta se dogodilo.

- Svi su se razbežali iz restorana. Čekamo sad. To kume, to kumeee - čuje se potom u glasovnoj poruci. Ista osoba šalje novu poruku: "Overeni su, kažu brate moj, overeni".

Vujotić: To kume, to kume!

NN: Overeni su, kažu brate moj.

Vujotić: Volim vas, sve vas volim najviše!

NN: Joj brete, idem da se razbijem negde noćas, kunem ti se. Žena se bacila na Dedovića, ja se nadam da i ona nije dobila.

Vujotić: Koliko su metaka ispalilli?

NN: Dosta, svima nam je po par ostalo.

U sudnci je prikazana i poruka koju je poslao neko od učesnika u zločinu u kom javlja da su "Dedović i Stamatović ubijeni".

- Omlatismo ih ko zečeve!

U prepisku se, kako tvrdi tužilaštvo, uključio i Radoje Zvicer: "12 u Liscu (Igor Dedović, prim.aut.) u glavu. Stevo mu skočio na utoku, Džđihad (Ljubomir Lainović) ga overava na noge. Prvi je Fejs (Milinko Brašnjović) odradio Lisca iz prve, Stevo mu skoči za pištolj i Džihad mu saspe dva sa boka. 29 ukupno u glavu".

NN: Ovo je filmski bilo od početka do kraja.

Vujotić: Svaka čast svima, ajmo se još bolje organizovati pa da dohvatimo Kožara i još po nekog. Izgleda da je Mileva ranjena, Stevova žena.

Autor: S.M.