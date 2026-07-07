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KRVAVA NOĆ U KRNJAČI: Muškarac (65) uboden nožem u stomak, u kritičnom je stanju

Izvor: Pink.rs/Blic/Javni medijski servis, Foto: Pink.rs, Tanjug, Pixabay.com ||

U beogradskom naselju Krnjača sinoć u 19.21 čas došlo je do ubadanja muškarca (65), otkrila je jutros dr Danijela Jevtić iz Hitne pomoći.

Kako je rekla, u toku noći bilo je dosta posla za ekipe Hitne pomoći, ukupno 103 poziva, a među njima, pored teške saobraćajne nesreće koja se dogodila u Batajnici, kada je došlo do sudara dva automobila i autobusa, u Krnjači došlo i do ubadanja muškarca (65).

On je, prema rečima doktorke Danijele Jevtić, uboden nožem u stomak, prenosi Javni medijski servis. Hitno je prevezen u Urgentni centar i nalazi se u crvenoj zoni.

Autor: Iva Besarabić

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