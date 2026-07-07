PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV ALEKSANDRA PAPIĆA: VJT tereti biznismena za pranje novca, a ovako je izgledala šema s lux automobilima - bentli, porše...

On se sumnjiči da je u toku 2022. i 2023. godine izvršio prenos imovine u ukupnom iznosu od 72.049.250,00 dinara, sa znanjem da potiče od kriminalne delatnosti, a u nameri da se prikrije i lažno prikaže njeno nezakonito poreklo.



Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podiglo je opužnicu protiv biznismena Aleksandra Papića (38).

Kako se navodi u saopštenju tuẓ̌ilaštva, on se sumnjiči da je u toku 2022. i 2023. godine izvršio prenos imovine u ukupnom iznosu od 72.049.250,00 dinara, sa znanjem da potiče od kriminalne delatnosti, a u nameri da se prikrije i lažno prikaže njeno nezakonito poreklo.

- Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja produženo krivično delo Pranje novca - saopšteno je iz VJT u Beogradi.

Postoji opravdana sumnja, kako se dodaje, da je Aleksandar P. od direktora firme "Sirb kar" doo iz Aranđelovca okrivljenog S.B, koji je više putničkih vozila stekao kriminalnom delatnošću, a što proizilazi iz pravosnažne presude Višeg suda u Beogradu, preuzeo 9 luksuznih automobila koje je zatim lično i preko posrednika, prodao trećim licima.

U pitanju su vozila: Bentli Continental, Mercedes Benz A, Porsche Cayenne, Audi Q7, dva vozila BMW X5, Mercedes Benz GLE 400 D, Mercedes Benz GLE COUPE 300 D i BMW X 6 X Drive.

Autor: D.B.