TAKSISTA IZ SRBIJE OSUĐEN NA ZATVOR U BUDVI: Evo šta je uradio kad ga je zaustavila policija

Pedesetogodišnji S.S. iz Beograda osuđen je na 16 dana zatvora nakon što je u Budvi, prilikom policijske kontrole, odbio testiranje na prisustvo droga u organizmu, dok je vozio taksi sa stranim registarskim tablicama.

Kako je saopšteno iz Suda za prekršaje u Budvi, S.S. je u nedelju oko 23 sata i 40 minuta policijska patrola zaustavila na Jadranskom putu.

- Prilikom redovne saobraćajne kontrole, on je odbio da se podvrgne testiranju na prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu, što su mu naložili policijski službenici - navodi se u saopštenju, prenosi RTCG.

Dodaje se da je S.S. u hitnom postupku osuđen na 16 dana zatvora, kao i da je ta kazna izrečena u cilju prevencije i oštrog sankcionisanja takvog društveno opasnog ponašanja u saobraćaju.

Njemu je, kako je saopšteno, izrečena i zaštitna mera zabrane upravljanja vozilima na teritoriji Crne Gore u trajanju od četiri meseca, koja će stupiti na snagu po izdržanoj kazni zatvora.

Autor: Iva Besarabić