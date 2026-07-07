'TU VIŠE ŽIVOTA NEMA' Potresni oproštaji od dva najbolja druga koja su poginula u Banji Koviljači

U Banji Koviljači, dva najbolja druga, Marko i Bogdan, poginuli su u tragičnoj saobraćajnoj nesreći. Meštani oplakuju mlade živote izgubljene prerano.

Marko J. (18) i Bogdan M. (18) poginuli su u nedelju oko šest sati ujutru u jezivoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na samom ulazu u Banju Koviljaču. Prijatelji, poznanici i članovi porodica opraštaju se potresnim objavama od stradalih mladića.

- Toliko radosti kada su rođeni, toliko muke dok su postali svoji ljudi. U sekundi se izgubi sve, prežalosno, jadni roditelji. Deco, ne jurite, ne žurite, svuda gde pođete stići ćete. Izgibe omladina sva, nek počivaju u Carstvu nebeskom. Amin - piše u jednoj od objava.

- Nek vam je laka crna zemlja i večna slava i hvala, a vašim porodicama, rodbini i prijateljima iskreno i duboko saučešće. Putujte s anđelima na neko drugo, bolje i lepše mesto. Nek vas anđeli čuvaju.

- Nemam reči tugu da opišem, a ni da pomislim kako je njihovim roditeljima. Deco draga i mladosti izgubljena, neka vas anđeli na krilima nose u nebeske visine i dušu vašu čuvaju. Porodici želim jako srce, da Gospod da snage i učvrsti ih - pišu poznanici.

- Ovo je velika tuga i tragedija za roditelje i celu familiju. Utehe nema, nažalost ugašena su dva mlada života. Iskreno saučešće porodici. A njima neka je laka zemlja i neka ih anđeli čuvaju, jer sami su bili anđeli - piše u jednoj od objava.

- Neka vas anđeli čuvaju. I počivajte u nebeskom raju, a roditeljima i ostaloj rodbini da Bog da snage da moraju živeti sa ovim bolom i tugom zbog vas. Tužno i samo tužno. Deco draga, nadvili su se crni oblaci nad roditelje vaše. Zašto, zašto, zašto ste otišli tako mladi i ostavili tugu golemu? Nisu vas se roditelji još dovoljno nauživali. Počivali u miru Božjem. Amin.

- Nisu samo oni otišli, svi dragi ljudi koji su znali tu decu odoše, tu više života nema - piše u objavama na društvenim mrežama.

Automobil u potpunosti uništen

Podsetimo, putnički automobil marke „folksvagen golf“ izgubio je kontrolu, sleteo sa kolovoza i silovito udario u drvo. Od jačine udara vozilo je potpuno smrskano, objavio je lokalni portal Loznica grad. Nažalost, ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt dvojice mladića, dok su pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice morali da seku vozilo kako bi izvukli njihova tela.

Inače, na ovom mestu već su se ranije dešavale saobraćajne nesreće, pre više godina nedaleko odatle nastradala su četiri mladića.

Autor: S.M.