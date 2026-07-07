Udes na auto-putu kod Gazele: Povređeno troje dece i mlađa žena

Danas se na auto-putu, neposredno pre mosta Gazela u smeru ka Novom Beogradu, dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je povređeno više osoba, uključujući i troje dece.

Prema nezvaničnim informacijama, u udesu su povređena deca starosti četiri, pet i sedam godina, kao i jedna mlađa žena. Dvoje dece je vozilom Hitne pomoći prevezeno u Urgentni centar sa konstatovanim lakšim telesnim povredama.

Saobraćaj se na ovoj deonici odvijao otežano dok je trajao uviđaj nadležnih organa. Uzrok nesreće za sada nije zvanično saopšten.



Autor: D.S.