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Udes na auto-putu kod Gazele: Povređeno troje dece i mlađa žena

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Pink.rs/N. Brajović ||

Danas se na auto-putu, neposredno pre mosta Gazela u smeru ka Novom Beogradu, dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je povređeno više osoba, uključujući i troje dece.

Prema nezvaničnim informacijama, u udesu su povređena deca starosti četiri, pet i sedam godina, kao i jedna mlađa žena. Dvoje dece je vozilom Hitne pomoći prevezeno u Urgentni centar sa konstatovanim lakšim telesnim povredama.

Saobraćaj se na ovoj deonici odvijao otežano dok je trajao uviđaj nadležnih organa. Uzrok nesreće za sada nije zvanično saopšten.

Autor: D.S.

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