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Hapšenje zbog krađe kod advokata i potraga za napadačima: MUP izneo detalje

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: MUP Srbije ||

Ministarstvo unutrašnjih poslova oglasilo se povodom serije incidenata u Beogradu, potvrdivši da su pripadnici policije, u saradnji sa nadležnim tužilaštvima, uhapsili tri osobe osumnjičene za pokušaj teške krađe u advokatskoj kancelariji Tomanović, kao i za niz drugih krivičnih dela.

Uhapšeni se terete da su 6. juna pokušali da obiju advokatsku kancelariju, a pored toga su osumnjičeni za više teških krađa i razbojničku krađu, tokom kojih su otuđili veću količinu zlata, ručnih satova i novca. Nakon zadržavanja, osumnjičeni su privedeni Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Istovremeno, povodom nedavnih napada na advokate, MUP je saopštio da policija intenzivno radi na identifikaciji napadača u dva odvojena slučaja:

Napad u Resavskoj ulici (24. jun): Policija traga za licem koje je advokatu prišlo s leđa i udarilo ga pesnicom.

Napad u Bulevaru Arsenija Čarnojevića (4. jul): U toku je rad na identifikaciji osoba koje su advokatu nanele teške telesne povrede, dok je tom prilikom još jedna osoba zadobila lake povrede.

Iz MUP-a poručuju da su sve raspoložive snage usmerene na rasvetljavanje ovih slučajeva, identifikaciju počinilaca i njihovo privođenje pravdi.

Autor: D.S.

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