UHAPŠENE 2 OSOBE POSLE POGIBIJE DEČAKA NA GOLIJI: Određen im pritvor do 48 sati, utvrđuje se šta se tačno dogodilo kobnog jutra

Po nalogu dežurnog tužioca određeno je zadržavanje za dve osobe

Zbog saobraćajne nesreće koja se juče rano ujutru dogodila na Goliji, u kojoj je život izgubio petnaestogodišnji maloletnik iz Novog Pazara, po nalogu dežurnog tužioca određeno je zadržavanje do 48 sati za dve osobe.

U nesreći je, prema dosadašnjim informacijama, vozilo sletelo i prevrnulo se, a maloletnik je tom prilikom ispao iz automobila i zadobio povrede od kojih je preminuo.

U vozilu su se nalazile ukupno četiri osobe, dok je još jedan maloletnik zadobio teške telesne povrede i zbrinut je u zdravstvenoj ustanovi, kaže za RINU izvor upoznat sa slučajem.

Istraga je u toku, a za sada nije poznato šta je tačan uzrok nesreće, niti ko je u trenutku udesa upravljao vozilom.

Prema nezvaničnim navodima očevidaca, učesnici nesreće bili su najverovatnije u alkoholisanom stanju, dok su se, kako kažu, nakon prevrtanja vozila po putu rasule gajbe i flaše sa alkoholnim pićem.

Nadležni organi nastavljaju istragu kako bi utvrdili sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije, kao i eventualnu odgovornost svih učesnika.

Autor: D.B.