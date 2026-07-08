DIVLJAO PO ZEMUNU! Policija UHAPSILA maloletnika koji je lomio stakla na kolima i stambenim objektima

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Zemun, u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, podneće krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv A. P. (21) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nasilničko ponašanje i neovlašćeno držanje opojnih droga.

On se sumnjiči da je jutros oko 5 časova u naselju Nova Galenika u Zemunu oštetio više vetrobranskih stakala i retrovizora na vozilima i motociklima, kao i da je polomio više stakala na stambenim objektima.

Policija ga je ubrzo identifikovala i pronašla i u stanu kojem boravi našla četiri paketića sa biljnom materijom za koju se sumnja da je marihuana, kao i manju količinu bele praškaste materije za koju se takođe sumnja da je droga.

Autor: Iva Besarabić