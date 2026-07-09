AKTUELNO

Hronika

ZAKUCALI SE U DRVO! Detalji nesreće u Sopotu, povređeni prevezeni na VMA, bili u vidno alkoholisanom stanju

Izvor: Kurir.rs/RTS, Foto: RINA ||

Povređeni su primljeni na VMA, a lekari navode da nisu životno ugroženi, iako su zadobili obimne povrede.

Dve osobe povređene su u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila rano jutros oko 04.00 sata u Ulici Kneza Miloša u Sopotu kada je automobil udario u drvo.

Povređeni su prevezeni u Urgentni centar Vojnomedicinske akademije (VMA).

Glavni dežurni anesteziolog VMA, pukovnik dr Rade Vuković, izjavio je da su povređeni primljeni u ranim jutarnjim časovima i da je u toku dijagnostička obrada.

Prema njegovim rečima, oba pacijenta su prilikom prijema bila u vidno alkoholisanom stanju.

- Nisu životno ugroženi, ali su povrede obimne. Nakon završetka dijagnostike biće adekvatno zbrinuti - rekao je dr Vuković.

Autor: S.M.

#Lekar

#Povređeni

#Sopot

#VMA

#udes

POVEZANE VESTI

Hronika

EVO KO JE PUCAO NA SVADBI U TITELU: Detalji krvave proslave, na licu mesta se nalaze forenzičari i policija

Hronika

PUCALI NA SLAVLJU, VIŠE OSOBA POVREĐENO: Svadba u Titelu se pretvorila u horor - na licu mesta forenzičari i inspektori

Hronika

STAVIO SINA NA TROTINET PA SE ZAKUCALI U AUTO: Saobraćajna nesreća u Železniku, obojicu odvezla Hitna pomoć

Hronika

DETALJI JEZIVE NESREĆE NA AUTO-PUTU: Evo u kakvom su stanju povređeni

Hronika

Direktorka UKC Vojvodine: Svi povređeni životno ugroženi, najstariji ima 24 godine

Svet

Nedelju dana se borila za život! Devojčica (14) umrla nakon udara groma, njen mlađi brat (5) reanimiran