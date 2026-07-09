ZAKUCALI SE U DRVO! Detalji nesreće u Sopotu, povređeni prevezeni na VMA, bili u vidno alkoholisanom stanju

Povređeni su primljeni na VMA, a lekari navode da nisu životno ugroženi, iako su zadobili obimne povrede.
Dve osobe povređene su u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila rano jutros oko 04.00 sata u Ulici Kneza Miloša u Sopotu kada je automobil udario u drvo.
Povređeni su prevezeni u Urgentni centar Vojnomedicinske akademije (VMA).
Glavni dežurni anesteziolog VMA, pukovnik dr Rade Vuković, izjavio je da su povređeni primljeni u ranim jutarnjim časovima i da je u toku dijagnostička obrada.
Prema njegovim rečima, oba pacijenta su prilikom prijema bila u vidno alkoholisanom stanju.
- Nisu životno ugroženi, ali su povrede obimne. Nakon završetka dijagnostike biće adekvatno zbrinuti - rekao je dr Vuković.
Autor: S.M.