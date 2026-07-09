AKTUELNO

Hronika

Rekorder iz Surdulice: Vozio električni bicikl sa 4,04 promila alkohola u organizmu

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pixabay.com ||

Četrdesetpetogodišnjaku je određeno zadržavanje i protiv njega su podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Određeno mu zadržavanje i protiv njega su podnete odgovarajuće prekršajne prijave Pripadnici saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova u Surdulici, prilikom kontrole saobraćaja, zaustavili su muškarca (45) koji je vozio električni bicikl sa 4,04 promila alkohola u organizmu.

Četrdesetpetogodišnjaku je određeno zadržavanje i protiv njega su podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Autor: A.A.

#Alkohol

#Surdulica

#električni bicikl

POVEZANE VESTI

Hronika

BEZ VOZAČKE DOZVOLE KROZ CRVENO: Kragujevčanin vozio sa više od 2 promila! ODMAH KAŽNJEN

Hronika

VOZILI PIJANI, DROGIRANI, BEZ VOZAČKÈ: Pijan udario u audi električnim biciklom, 12 vozača zadržano u subotičkoj policiji! Naduvao 3,64 promila?!

Hronika

NASILNIČKA VOŽNJA U JAGODINI: Mrtvi pijani divljali skoro 200 na sat, policija morala da reaguje!

Hronika

MUŠKARAC IZ PRIJEPOLJA PRIVEDEN ZBOG NASILNIČKE VOŽNJE: Divljao sa 2,16 promila alkohola u organizmu!

Vesti

BAHATO! Potpuno PIJAN vozio u zoni ŠKOLE: Policija morala da reaguje!

Hronika

KAKO JE OVO MOGUĆE? Muškarac (41) vozio električni bicikl sa 3,01 promila alkohola u krvi