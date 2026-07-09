Rekorder iz Surdulice: Vozio električni bicikl sa 4,04 promila alkohola u organizmu

Četrdesetpetogodišnjaku je određeno zadržavanje i protiv njega su podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Određeno mu zadržavanje i protiv njega su podnete odgovarajuće prekršajne prijave Pripadnici saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova u Surdulici, prilikom kontrole saobraćaja, zaustavili su muškarca (45) koji je vozio električni bicikl sa 4,04 promila alkohola u organizmu.

Četrdesetpetogodišnjaku je određeno zadržavanje i protiv njega su podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Autor: A.A.