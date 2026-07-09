AUTO SE PREVRNUO NA KROV, HITNA POMOĆ NA TERENU: Teška saobraćajna nesreća na Čukarici, stvara se gužva zbog intervencije na terenu (FOTO)

Teška saobraćajna nesreća dogodila se na Čukarici, kada je automobil završio na krovu, hitna pomoć na licu mesta.

U Ulici Endija Vorhola na opštini Čukarica u Beogradu dogodila se teška saobraćajna nesreća kada je, prema prvim informacijama, jedan automobil iz za sada nepoznatih razloga završio na krovu.

Na mestu nezgode nalaze se ekipe Hitne pomoći koje ukazuju pomoć učesnicima u saobraćaju. Njihovo zdravstveno stanje za sada nije poznato.

- Ekipa Hitne pomoći je izašla na teren i pruža pomoć povređenima. U ovom trenutku nema potvrđene informacije o stepenu njihovih povreda - rekao je izvor upoznat sa slučajem i dodaje:

- Saobraćaj je usporen, a na ovoj deonici formira se velika gužva zbog intervencije ekipa na terenu - navodi izvor.

Policija će obaviti uviđaj nakon kojeg će biti poznato više detalja o uzrocima nesreće.

Autor: A.A.