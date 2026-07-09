ŠKALJARCI LAŽNO OPTUŽILI ZVICEROVE PRLJAVE POLICAJCE?! Lazoviću i Raičeviću se sudilo za zlostavljanje, sud utvrdio: Ne postoji NIJEDAN dokaz

Suspendovani policijski službenici Crne Gore, P. L. i J. R., oslobođeni su optužbi da su, nakon hapšenja, zlostavljali dvojicu navodnih pripadnika škaljarskog klana. Sudija je, obrazlažući presudu, rekao da je optužba bila dovedena do nivoa osnovane sumnje i da je kao takva prihvaćena. Međutim, sud je pribavio dva ključna dokaza - snimke iz Centra bezbednosti Nikšić i policijskih prostorija u tržnom centru "City Mall" na kojima, kako je rekao, nije bilo moguće utvrditi bilo kakve povrede.

Podsetimo, P. L. i J. R. se na teret stavljalo da su mučili J. M. nakon što su ga, krajem 2020. godine, priveli u Nikšiću. Osim za to, P. L. je bio optužen i za mučenje M. J.. M. J. i J. M. se dovode u vezu sa škaljarskim klanom, dok se P. L. dovodi u vezu sa suprotstavljenim, kavačkim klanom.

Sudija je objasnio da je tokom postupka osporen i iskaz svedoka oštećenih. Dodao je i da će spise predmeta dostaviti tužilaštvu kako bi proverili da li u radnjama svedoka oštećenih postoje elementi krivičnog dela za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti.

Iz Osnovnog suda saopšteno je da se optužba uglavnom zasnivala na iskazima saslušanih svedoka oštećenih M. J. i J. M.. Međutim, navodi iz njihovih iskaza, koji se odnose na postupanje optuženih kao službenih lica prema njima, a koje bi predstavljalo radnje izvršenja krivičnog dela, ostali su nepotvrđeni dokazima izvedenim tokom postupka pred sudom.

Ključni dokaz - snimak dovođenja oštećenih u službene prostorije

Naime, odbrane optuženih, koji su u potpunosti negirali izvršenje krivičnih dela, potvrđene su iskazima saslušanih svedoka - policajaca koji su učestvovali u akciji sprovođenja svedoka oštećenih kritičnom prilikom. Ključni dokaz koji je sud opredelio za zaključak da tvrdnje svedoka oštećenih, da su tom prilikom mučeni, udarani i da su zadobili povrede, nisu osnovane, bio je video-snimak koji je sud pribavio.

Kako prenose "Vijesti", na snimku su zabeležena postupanja policijskih službenika prema oštećenima, kao i njihov izgled prilikom dovođenja u prostorije Specijalnog policijskog odeljenja i prilikom izlaska iz tih prostorija. Na tim snimcima, čak ni nakon zumiranja, nije bilo moguće utvrditi da oštećeni imaju povrede na vidljivim delovima tela, uključujući glavu i vrat, gde su, kako tvrde oštećeni, takođe bili udarani.

"Još jedna okolnost zbog koje sud nije poklonio veru oštećenima jeste činjenica da se na snimcima vidi da su njihova odeća i obuća u potpunosti čiste i suve, iako tvrde da su prethodno, po kišnom vremenu i na zemljanom terenu, bili oboreni i udarani od strane optuženih i drugih nepoznatih službenika Uprave policije. Životno bi bilo logično da bi nakon takvog postupanja i zadatih udaraca na odeći ostali tragovi blata i vode", navedeno je u saopštenju suda.

U telefonu oštećenog nisu pronađene fotografije povreda

Sudija Radulović je u sudnici naglasio da je tokom postupka saslušan i lekar dr Popivoda, koji je pregledao oštećenog J. M. neposredno nakon događaja za koji se tvrdilo da se dogodio. On je naveo da je J. M. detaljno pregledan i da mu nisu pronađene povrede na telu, jer bi one, ukoliko bi postojale, bile navedene u medicinskom izveštaju.

"Na kraju, veštak medicinske struke naveo je da bi se moglo očekivati da osoba koja zadobije veliki broj udaraca, kako je to predstavljeno optužbom, ima vidljive povrede. Takve povrede kod oštećenih nisu konstatovane. U cilju provere navoda svedoka oštećenog J. M. da je povrede fotografisao telefonom koji mu je oduzet u drugom postupku, sud je taj telefon pribavio i veštačio, nakon čega je utvrđeno da se u njemu takve fotografije ne nalaze. Imajući u vidu sve navedeno, nije bilo razloga da se pokloni vera svedocima oštećenima, jer su njihovi iskazi u pogledu bitnih i odlučujućih činjenica osporeni izvedenim dokazima. Zbog toga je sud oslobodio optužene od optužbe", rekao je sudija Radulović obrazlažući odluku.

Autor: D.B.