NEŠOVIĆA UBILA JEDNA OSOBA SA NAJMANJE 10 HITACA IZ PIŠTOLJA! Veštaci utvrdili: Nije 'overavan', pucano iz jednog oružja sa male udaljenosti

Komisija veštaka Instituta za sudsku medicinu utvrdila je da je u Nešovića pucala jedna osoba sa male udaljenosti, dok nema dokaza da je korišćeno više oružja.

Više javno tužilaštvo u Beogradu objavilo je mišljenje Komisije lekara veštaka iz kombinovanog sudsko-medicinskog i balističkog veštačenja Instituta za sudsku medicinu "Milovan Milovanović", iz kojeg proizilazi da je 12. maja 2026. godine u restoranu "27" u Aleksandra Nešovićapucala jedna osoba iz jednog oružja, sa male udaljenosti, kao i da je tom prilikom zadobio 14 ustrelnih rana.

- Na osnovu karakteristika zadobijenih ustrelina, može se zaključiti da su nanesene sa najviše 14, a najmanje 10 projektila ispaljenih iz ručnog vatrenog oružja. Činjenica da je za sedam ispaljenih projektila nesporno utvrđeno da potiču od metaka ispaljenih iz istog oružja, direktno ukazuje da je u predmetnom događaju skoro sasvim sigurno korišćeno samo jedno oružje. U ovom trenutku, ne postoji nijedan materijalni dokaz koji bi ukazao da je kritičnom prilikom korišćeno još neko oružje - naveli su veštaci.

Istakli su da "nijedna od rana na telu oštećenog nema osobenosti strelnih rana iz prislona ili apsolutne blizine, što znači da Nešović nije "overavan".

- Sve navedene ustreline (prostreline i zastreline) na trupu i rukama, izvesno su nastale u relativno kratkom vremenskom intervalu, jedna za drugom, te se sa sigurnošću ne može utvrditi redosled njihovog nastanka - navodi se dalje u mišljenju i dodaje da grupisanost pogodaka na telu Nešovića, kao i dimenzije prostora na licu mesta, ukazuju da je daljina pucanja u ovom slučaju bila relativno mala, ne veća od nekoliko metara.

Komisija veštaka je dalje utvrdila da su povrede mogle nastati dok su "žrtva i izvršilac bili u nekom od naspramnih položaja - licem u lice, verovatno sedećem ili kakvom sličnom".

Nakon zadobijanja prvih povreda na prednjoj strani trupa, žrtva je "povijala telo / klonula / padala trupom unapred i moguće udesno, čime je ustima cevi izložila predeo levog ramena, a osoba koja puca nije bitno menjala svoj položaj u prostoru", smatraju veštaci.

U saopštenju tužilaštva napominje se da je mišljenje veštaka specijalista objavljeno zbog velikog interesovanja javnosti, ali i niza netačnih informacija koje su se u proteklom periodu pojavljivale na društvenim mrežama i pojedinim medijima.

- Kombinovano veštačenje je naređeno kako bi se utvrdila uzročno-posledična veza između radnji preduzetih od strane osumnjičenih i smrtne posledice nastupile kod oštećenog A.N. - navelo je tužilaštvo.

Komisiju veštaka činili su specijalisti sudske medicine, specijalista sudske patologije i balističar-trasolog.

Autor: A.A.