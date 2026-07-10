KRVAVI OBRAČUN U NIŠU: Uhapšen muškarac (40) nakon sukoba, mladić (27) izboden nožem

U Ulici Bojana Mitrovića u Nišu sinoć oko 23 časa dogodio se ozbiljan incident u kojem je jedna osoba zadobila povrede nanete nožem.

Detalji incidenta

Nakon verbalnog sukoba koji je prerastao u fizički obračun, četrdesetogodišnji muškarac je, kako se sumnja, naneo povrede nožem u predelu ruke dvadesetsedmogodišnjem mladiću.

Policija je odmah izašla na lice mesta i potvrdila navode o incidentu. Ranjeni mladić je hitno prevezen u bolnicu radi pružanja dalje medicinske pomoći.

Hapšenje i istraga

Osumnjičeni četrdesetogodišnji Nišlija je uhapšen i priveden na saslušanje. U toku je dalji rad policije na rasvetljavanju svih okolnosti ovog slučaja. Za sada nije poznat tačan motiv svađe koji je doveo do krvavog epiloga.

Autor: D.S.