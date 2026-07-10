AKTUELNO

Hronika

KRVAVI OBRAČUN U NIŠU: Uhapšen muškarac (40) nakon sukoba, mladić (27) izboden nožem

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pixabay.com ||

U Ulici Bojana Mitrovića u Nišu sinoć oko 23 časa dogodio se ozbiljan incident u kojem je jedna osoba zadobila povrede nanete nožem.

Detalji incidenta

Nakon verbalnog sukoba koji je prerastao u fizički obračun, četrdesetogodišnji muškarac je, kako se sumnja, naneo povrede nožem u predelu ruke dvadesetsedmogodišnjem mladiću.

Policija je odmah izašla na lice mesta i potvrdila navode o incidentu. Ranjeni mladić je hitno prevezen u bolnicu radi pružanja dalje medicinske pomoći.

Hapšenje i istraga

Osumnjičeni četrdesetogodišnji Nišlija je uhapšen i priveden na saslušanje. U toku je dalji rad policije na rasvetljavanju svih okolnosti ovog slučaja. Za sada nije poznat tačan motiv svađe koji je doveo do krvavog epiloga.

Autor: D.S.

#Hapšenje

#Hronika

#Kriminal

#Niš

#Nož

#Policija

#Sukob

#povrede

POVEZANE VESTI

Hronika

Jeziv obračun u Novom Pazaru: Izboden mladić, odmah prevezen u bolnicu

Hronika

KRVAVI OBRAČUN NA NOVOM BEOGRADU: Mladić izboden na splavu!

Hronika

Krvavi napad u Beogradu: Mladić izboden nožem kod Mostara

Hronika

IZBODEN MUŠKARAC U OBRENOVCU! Napadač mu prišao na stanici i ubo ga nožem!

Hronika

Krvavi obračun zbog devojke? Horor u Topoli, mladić izboden nožem posle svađe!

Društvo

DEČAK U PIDŽAMI ŠETAO ULICOM U NIŠU Dva i po sata misterije - kamere ga snimile, a onda je samo nestao!