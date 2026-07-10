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Požar kod Aleksinca: Gori nisko rastinje i trava, vatrogasci na terenu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: RINA ||

U ataru sela Draževac kod Aleksinca danas je oko 12.45 sati došlo do požara na otvorenom.

Gori nisko rastinje i trava i, prema prvim informacijama, nema povređenih.

Požar gasi sedam vatrogasaca-spasilaca sa četiri vozila, rečeno je za Tanjug u Policijskoj upravi u Nišu.

APEL MUP-a

Podsetimo, letnje vrućine donose rizik od požara na otvorenom, a na Instagram stranici MUP Srbije još jednom apeluju na građane da budu odgovorni, jer je potreban samo jedan trenutak nepažnje da vatra izmakne kontroli!

- Jedan trenutak nepažnje. Toliko je potrebno da vatra izmakne kontroli. Za nekoliko minuta mogu biti ugroženi ljudski životi, uništeni domovi i nestati delovi prirode stvarani decenijama - navodi se u objavi na zvaničnoj Instagram stranici MUP Srbije.

- Ne palite travu, nisko rastinje i biljne ostatke i ne koristite otvoreni plamen tamo gde može izazvati požar. Ako primetite požar, odmah pozovite 193. Sprečiti požar znači sačuvati živote - podsećaju iz MUP.

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