Horor na magistrali kod Užica: Zakucali se kamion i dva vozila, hitne službe na terenu! Stvaraju se ogromne gužve (VIDEO)

Na magistralnom putu kod Užica dogodila se teška saobraćajna nezgoda sa kamionom i dva vozila, uz velike zastoje.

Na magistralnom putu kod Užica došlo je do teške saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali kamion i dva putnička vozila.

Prema prvim informacijama, udes je izazvao velike zastoje, a kolona vozila koja se formirala nakon sudara duga je više od dva kilometra.

Za sada nije poznato da li u nesreći ima povređenih osoba, kao ni stepen eventualnih povreda učesnika. Ekipe nadležnih službi su na terenu i obavljaju uviđaj.

Vozačima se savetuje dodatni oprez i strpljenje, kao i da, ukoliko mogu, koriste alternativne pravce dok se saobraćaj ne normalizuje.

Autor: D.B.