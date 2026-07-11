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PREŠAO U SUPROTNU TRAKU, PA UBIO ŽENU Majka stradala, dvoje dece povređeno: Stravična tragedija kod Trstenika zbog BAHATE VOŽNJE

Izvor: Blic.rs, Foto: RINA ||

Žena R.N.B. je stradala dok je njeno dvoje dece zadobilo povrede u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 23.50 sati u mestu Ribnik kod Trstenika, piše nezvanično "Blic".

Usled težine povreda nesrećna žena je preminula na licu mesta u mestu Ribnik kod Trstenika, dok su njeni ćerka i sin zadobili telesne povrede.

Kako se saznaje, osumnjičeni vozač (29) je kolima prešao u suprotnu traku i direktno se sudario sa ženom.

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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, po nalogu osnovnog javnog tužioca u Trsteniku, uhapsili su M. P. (1997) iz Trstenika, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

- Sumnja se da je on, sinoć oko 23,50 časova, na putu između Trstenika i Kruševca, upravljajući „folksvagenom“, prešao na drugu stranu puta i direktno se sudario sa vozilom „siroen“, kojim je upravljala četrdestrogodišnja žena, koja je podlegla povredama na mestu saobraćajne nesreće - navodi se u saopštenju.

Putnici u „sitroenu“, devetnaestogodišnja devojka zadobila je teške, dok je sedamnaestogodišnji mladić, zadobio lake telesne povrede.

Takođe, lake telesne povrede zadobio je i osumnjičeni.

Povređenima je ukazana medicinska pomoć u kruševačkoj Opštoj bolnici. M. P., je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Trsteniku.

Autor: A.A.

#MUP

#Nesreća

#Trstenik

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