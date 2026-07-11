AKTUELNO

Hronika

Halucinogene gljive pronađene u Subotici: Zaplenjena i marihuana, uhapšene dve osobe (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/MUP Srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici juče u dve odvojene akcije uhapsili L. L. (2007) iz Beograda i K. V. (1982) iz Subotice, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili po krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je pretresom vozila marke „golf“, kojim je upravljao L. L., a koji je zaustavljen na autoputu u blizini Subotice, u prtljažniku pronašla 10 paketa sa oko 11 kilograma biljne materije nalik na opojnu drogu marihuanu.

Foto: Foto/MUP Srbije

U drugoj akciji, policija je pretresom stana i drugih prostorija koje je koristio K. V., pronašla tri biljke visine oko 50 centimetara, nalik na opojnu drogu marihuanu, težine oko 770 gram, i oko 841 gram sasušene biljne materije nalik na opojnu drogu marihuanu u različitim pakovanjima.

Takođe, prilikom pretresa, policija je pronašla i oko 1,5 kilograma biljne materije nalik na halucinogene gljive, manju količinu smolaste materije nalik na opojnu drogu hašiš, opremu za laboratorijski uzgoj marihuane u veštačkim uslovima, kao i dva telefona za koje se sumnja da je K. V. koristio za izvršenje ovog krivičnog dela.

Foto: Foto/MUP Srbije

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivične prijave, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Subotici.

pročitajte još

Teška saobraćajka na Milošu Velikom: Automobil se isprevrtao, jedna osoba poginula

Autor: Marija Radić

#Hapšenje

#Marihuana

#Subotica

#halucinogene gljive

#pretres

POVEZANE VESTI

Hronika

Uhapšen muškarac u Subotici: Policija mu u stanu pronašla 12, 2 kilograma marihuane i kokain!

Hronika

KOKAIN, MARIHUANA, EVRI, DINARI, VAKUUM MAŠINA... U dve odvojene akcije u Beogradu uhapšena dvojicu dilera - evo šta je policija sve pronašla (FOTO)

Hronika

UHAPŠEN MLADIĆ (24) U SUBOTICI ZBOG POSEDOVANJA DROGE: Evo šta je sve policija pronašla prilikom pretresa stana

Hronika

UHAPŠEN NARKO DVOJAC U OKOLINI SUBOTICE: Našli im kokain, marihuanu i aparat za vakumiranje (FOTO)

Hronika

ŠOK ZAPLENA U SMEDEREVU! Policija u stanu kod dvojice mladića pronašla skoro 3 KILOGRAMA SPIDA!

Hronika

UHAPŠEN KRALJEVČANIN: Policija mu u kući pronašla drogu i duvan, krivična prijava i protiv njegove majke