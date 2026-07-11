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Drama u Hrvatskoj: Vatrogasci se bore sa požarima kod Šibenika i na Korčuli

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/STA/Gasilska zveza Slovenije ||

U toku je gašenje požara kod Grebaštice u Šibensko-kninskoj županiji, saopštila je danas Hrvatska vatrogasna zajednica navodeći da požar bukti i u Blatu na Korčuli gde su angažovane sve raspoložive vatrogasne jedinice na ostrvu.

Na gašenju požara na brdu Jelinjak kod Grebaštice, za koji su vatrgasci primili dojavu danas u 14.35, angažovana su 23 vatrogasca s 10 vatrogasnih vozila Šibensko-kninske vatrogasne službe, prenosi HINA navodeći da je zatražena intervencija dva kanadera i jednog Air Tractora.

Na gašenju požara u blizini Blata na Korčuli angažovane su sve raspoložive vatrogasne snage na tom ostrvu, a stigli su i kanaderi i jedan Air-Tractor.

Zbog visoke temperature i grmljavinskog nevremena, iz Hrvatske vatrogasne zajednice upućen je apel građanima na dodatan oprez i pozvani su odmah prijave vatrogascima ako primete dim ili požar.

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Autor: M.R.

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