AKTUELNO

Hronika

Silovit udes kod Nove Varoši: Dva automobila se sudarila kod kamenoloma

Izvor: Rina, Foto: Pink.rs ||

Teška saobraćajna nesreća dogodila se oko podneva na magistralnom putu Bistrica – Nova Varoš, u neposrednoj blizini kamenoloma, kada su se iz za sada neutvrđenih razloga sudarila dva putnička vozila.

- Na lice mesta odmah su upućene ekipe policije i Hitne pomoći, koje zbrinjavaju povređene učesnike nezgode. Prema prvim informacijama sa terena, udar je bio snažan, a na automobilima je pričinjena velika materijalna šteta - kazao je jedan od očevidaca za agenciju RINA.

Saobraćaj na ovoj deonici odvija se usporeno, zbog čega se vozačima savetuje dodatni oprez i poštovanje instrukcija policijskih službenika.

Policija obavlja uviđaj, nakon kojeg će biti poznate sve okolnosti pod kojima je došlo do sudara, kao i tačan broj i stepen povreda učesnika nezgode.

Autor: S.M.

#Hitna pomoć

#Nesreća

#Nova Varoš

#Sudar

#udes

POVEZANE VESTI

Hronika

JEZIV PRIZOR SA MESTA SAOBRAĆAJNE NESREĆE KOD NOVE VAROŠI: Lančani sudar 2 automobila i 2 šlepera (VIDEO)

Hronika

Teška saobraćajka kod Požege: Sudarila se 2 automobila, Hitna pomoć na licu mesta

Hronika

TEŽAK SUDAR KOD UŽICA: Poginuo muškarac, drugi u bolnici

Hronika

Stravična scena kod Nove Varoši: Motorom uleteo među kola, ima povređenih (FOTO)

Hronika

IMA TEŽE POVREĐENIH! Teška saobraćajka kod Zlatibora: Čeoni sudar dva automobila, delovi rasuti svuda po putu

Hronika

TEŠKA NEZGODA KOD ZMAJEVA: Sudarila se dva automobila, saobraćaj potpuno obustavljen (FOTO)