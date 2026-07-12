Silovit udes kod Nove Varoši: Dva automobila se sudarila kod kamenoloma

Teška saobraćajna nesreća dogodila se oko podneva na magistralnom putu Bistrica – Nova Varoš, u neposrednoj blizini kamenoloma, kada su se iz za sada neutvrđenih razloga sudarila dva putnička vozila.

- Na lice mesta odmah su upućene ekipe policije i Hitne pomoći, koje zbrinjavaju povređene učesnike nezgode. Prema prvim informacijama sa terena, udar je bio snažan, a na automobilima je pričinjena velika materijalna šteta - kazao je jedan od očevidaca za agenciju RINA.

Saobraćaj na ovoj deonici odvija se usporeno, zbog čega se vozačima savetuje dodatni oprez i poštovanje instrukcija policijskih službenika.

Policija obavlja uviđaj, nakon kojeg će biti poznate sve okolnosti pod kojima je došlo do sudara, kao i tačan broj i stepen povreda učesnika nezgode.

Autor: S.M.