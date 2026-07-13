Vraćali se sa Ostroga pa doživeli jezivu saobraćajku: Jedna devojka poginula, povređeno 16 državljana Srbije - Mališana lekari JEDVA vratili u život! (FOTO)

Dečak iz Srbije prebačen je u Klinički centar Crne Gore u Podgorici i njegovo stanje je kritično.

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila na putu Nikšić - Kotor, kada je putnički minibus sleteo sa puta, povređeno je 16 državljana Srbije, dok je jedna devojka povredama podlegla u bolnici.

Svi putnici minibusa državljani su Srbije.

Stanje dečaka iz Srbije koji je povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori je kritično, dok su ostali povređeni u stabilnom stanju i nalaze se u bolnici u Risnu.

Dečak koji je prebačen u KC Podgorica zadobio je teže povrede glave i grudnog koša u nesreći.

Lekari i medicinsko osoblje bolnice u Risnu su ga reanimirali, nakon čega je hitno prevezen u Klinički centar u Podgorici, gde se trenutno nalazi u kritičnom stanju i gde nad njegovim zdravljem bde tamošnji lekari, javlja RTS.

Inače, doktor Milan Ivanović iz Specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju "Vaso Ćuković" u Risnu rekao je da su svi povređeni putnici, koji su zbrinuti u toj zdravstvenoj ustanovi, stabilnog opšteg stanja i da među njima nema životno ugroženih.

Kako je naveo, svi pacijenti su mirno proveli noć, a pojedini će tokom dana biti otpušteni na kućno lečenje.

Jedan broj povređenih ostaće na bolničkom lečenju do potpune stabilizacije zdravstvenog stanja i stvaranja uslova za bezbedan transport u Srbiju.

Prema njegovim rečima, najčešće povrede koje su pacijenti zadobili jesu prelomi, posekotine i nagnječenja glave, odnosno lacerokontuzne rane, kao i nagnječenja i laceracije trupa. Istakao je da niko od hospitalizovanih nije životno ugrožen.

Dodao je i da je zdravstveno stanje dečaka, koji je nakon nesreće prebačen u Klinički centar Crne Gore u Podgorici, od jutros stabilnije nego što je bilo prilikom transporta.

Govoreći o prijemu povređenih, direktor bolnice je rekao da je medicinsko osoblje na vreme obavešteno da stiže veći broj pacijenata, zbog čega je pojačan kadar na hitnom prijemu kako bi svi bili zbrinuti u najkraćem mogućem roku i prošli neophodne dijagnostičke procedure.

Istakao je da je trijaža sprovedena efikasno, te da su dve osobe upućene na dalje lečenje. Jedna žena srednjih godina, koja je zadobila prelom rebara, prebačena je u Kliničko-bolnički centar Kotor i njeno stanje je stabilno, dok je osmogodišnji dečak transportovan u Klinički centar Crne Gore u Podgorici.

Na kraju je još jednom naglasio da su svi hospitalizovani pacijenti stabilno, da se njihovo zdravstveno stanje poboljšava u odnosu na trenutak prijema, kao i da će otpust iz bolnice uslediti postepeno, u skladu sa oporavkom svakog od njih.

Putnički minibus sleteo sa puta

Kako je saopštila Uprava policije Crne Gore, nesreća se dogodila oko 13.10 časova, kada je mini-bus, koji se kretao iz pravca Nikšića, udario u kamenu kosinu sa desne strane kolovoza, nakon čega se prevrnuo.

"Danas se u mestu Lipci, na magistralnom putu Lipci–Grahovo, u 13.10 časova dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo jedno vozilo. Od 17 povređenih putnika, u međuvremenu je od zadobijenih povreda preminulo jedno lice ženskog pola", saopštila je juče Uprava policije. Preminula je 21-godišnja devojka.

Putnici su državljani Srbije koji su boravili u Boki u kolektivnom smeštaju i da su se vraćali sa pokloničkog putovanja u Manastir Ostrog kada je došlo do nesreće.

Mini-busom je upravljao Lj. M. (68) iz Kotora, od kojeg će policijski službenici uzeti izjavu o okolnostima nastanka udesa. Uviđaj je obavljen pod rukovodstvom državnog tužioca Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, a policija i tužilaštvo nastavljaju prikupljanje dokaza.

"Uzrok saobraćajne nezgode se ispituje, a preliminarni podaci ukazuju na to da se radi o premoru i pospanosti vozača", naveli su iz Uprave policije.

Autor: D.B.