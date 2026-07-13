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DVE TEŠKE SAOBRAĆAJKE U NOVOM SADU: Maloletnik pao sa motora, u lančanom sudaru 3 osobe povređene

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Tanjug/NENAD MIHAJLOVIĆ ||

U dve saobraćajne nezgode koje su se u razmaku od sat vremena dogodile na Bulevaru patrijarha Pavla u Novom Sadu, povređene su 4 osobe.

Po rečima doktora Zorana Krulja portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad njihova ekipa izašla je na lice mesta u 14:48 i zbrinula maloletnika starog 17 godina nakon pada sa motora.

On je u svesnom stanju prevezen u Dečju bolnicu.

U 15:51, ekipa Zavoda za urgentnu medicinu na licu mesta zbrinula je 3 osobe nakon lančanog sudara na ovom Bulevaru u naselju Telep.

Oni nisu zadobili teže povrede.

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Autor: Marija Radić

#Novi Sad

#Povređeni

#Saobraćajna nesreća

#lančani sudar

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