Zoran Marjanović ponovo pred sudom: Nastavlja se proces za ubistvo Jelene Marjanović

Pred Višim sudom u Beogradu danas se nastavlja suđenje Zoranu Marjanoviću, optuženom za ubistvo supruge Jelene Marjanović u Borči 2016. godine.

Optuženi Zoran Marjanović je, kako javlja naš reporter sa lica mesta, u pratnji advokata stigao u Palatu pravde gde bi danas trebalo da mu bude nastavljeno suđenje.

Reč je o ponovljenom sudskom postupku nakon što je Marjanoviću presuda od 40 godina zatvora odlukom Apelacionog suda poništena i postupak je vraćen na ponovno suđenje.

Suđenje počelo ispočetka

Zoran Marjanović od početka suđenja negira krivicu. Suđenje se ponavlja jer je Apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu kojom je Marjanović bio osuđen na maksimalnu kaznu za krivično delo teško ubistvo od 40 godina.

Apelacioni sud je 3.oktobra 2023. godine ukinuo Marjanoviću pritvor i od tada se brani sa slobode.

Pevačica je, podsetimo, nestala 2. aprila 2016. godine, a njeno telo pronađeno je dan kasnije, nedaleko od mesta na kojem je trčala, u kanalu. Reč je o nasipu u naselju Crvenka kod Borče. Tokom istrage ovog zločina saslušan je veliki broj svedoka koji su bili bliski porodici Marjanović, ubijenoj pevačici, kao i ljudi koji su učestvovali u potrazi.

Uprkos sudskom postupku koji je u toku, do sada nije otkriveno kojim oružjem je Jelena ubijena, kao ni motiv ovog zločina.

Šta je rečeno na prethodnom ročištu

Na nastavku suđenja Zoranu Marjanoviću za ubistvo supruge Jelene Marjanović održanom 15. maja, u fokusu su bila dva suprotstavljena veštačenja iz oblasti telekomunikacija. Sudski veštak Dragomir Vasiljević ostao je pri stavu da je Marjanovićev mobilni telefon bio "nevidljiv" na mreži 26 minuta, od 16.38 do 17.04 časova, odnosno u periodu za koji optužnica tvrdi da je Jelena ubijena.

Sa druge strane, stručni savetnik odbrane Bojan Komarica osporio je taj nalaz, navodeći da ne postoji nijedan tehnički parametar koji ukazuje da je telefon bio isključen. On je istakao da je Vasiljević tokom godina menjao svoje zaključke, kao i da nije izvršio dodatna testiranja sa originalnim telefonom ili uređajem istog modela, iako je to, prema izveštaju operatera, bilo neophodno za pouzdano veštačenje.

Vasiljević je odbacio te primedbe i ponovio da mu sam uređaj nije bio potreban za donošenje nalaza, ostajući pri tvrdnji da je telefon bio nedostupan 26 minuta. Tokom svedočenja ponovo je pomenuo mogućnost prikrivanja signala telefona, navodeći kao primer da su kriminalci telefone umotavali u aluminijumsku foliju, a govorio je i o modelima telefona koje su u to vreme koristili Zoran i Jelena Marjanović.

Autor: S.M.