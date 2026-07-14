TEŠKA NESREĆA: Putnički voz udario automobil na pruzi Beograd - Bar kod Lazarevca

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se jutros u mestu Veliki Crljeni kod Lazarevca, kada je na neobezbeđenom, takozvanom "divljem" pružnom prelazu došlo do sudara putničkog voza i automobila, saznaje Telegraf.rs.

Prema prvim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, nezgoda se dogodila oko 9.35 časova na pruzi Beograd - Bar, kada je putnički voz udario u automobil kojim je upravljao muškarac (74).

Povređeni čovek je privatnim vozilom prevezen u ambulantu u Velikim Crljenima, gde su mu lekari konstatovali povrede glave i leve ruke, a kako Telegraf.rs saznaje, muškarac je nakon nezgode bio svestan i komunikativan. Nakon ukazane prve pomoći, muškarac je sanitetom prevezen u Urgentni centar radi dalje dijagnostike i lečenja.

Prema prvim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, zbog nezgode je od oko 9.30 časova obustavljen železnički saobraćaj na ovom delu pruge Beograd - Bar.

Policija je izašla na lice mesta i obavila uviđaj, a istraga će utvrditi okolnosti pod kojima je došlo do sudara.

Autor: Iva Besarabić