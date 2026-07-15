Teška nesreća kod Šapca: Vozila smrskana, saobraćaj u zastoju (FOTO)

U mestu Jevremovac kod Šapca danas se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su, prema prvim nezvaničnim informacijama, učestvovala najmanje dva putnička vozila.

Prizori sa lica mesta svedoče o silini udara. Hauba jednog automobila je potpuno smrskana, dok je drugo vozilo usled sudara sletelo s puta i završilo u jarku.

Policija se nalazi na mestu nesreće, gde je u toku uviđaj koji bi trebalo da utvrdi tačne okolnosti pod kojima je došlo do udesa. Za sada nema zvaničnih informacija o stanju učesnika, odnosno o broju i težini eventualnih povreda.

Kako javljaju članovi grupe "Patrole 015", saobraćaj na ovoj deonici se odvija otežano, zbog čega su se formirale velike gužve. Vozačima se savetuje oprez i strpljenje dok traje uviđaj.

Autor: D.S.