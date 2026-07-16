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Vozio pod dejstvom tri vrste narkotika! Beograđanin osuđen u Ulcinju na tri meseca zatvora

Izvor: Informer.rs, Foto: Tanjug/Preuzet video/Printscreen ||

Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Ulcinj uhapsili su državljanina Srbije S.B. (24) iz Beograda, koji je u Ulcinju zatečen da upravlja automobilom pod dejstvom više vrsta narkotika, dok su kod njega pronađena i dva manja pakovanja marihuane.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, službenici su tokom planskih aktivnosti usmerenih na pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju na Bulevaru Teuta u Ulcinju zaustavili putničko vozilo ulcinjskih registarskih oznaka kojim je upravljao S.B.

- Prilikom kontrole, S.B. je podvrgnut testiranju na prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu, kojim je utvrđeno da je upravljao vozilom pod dejstvom više vrsta narkotika -kanabisa, kokaina i metamfetamina - naveli su iz Uprave policije.

Kako dodaju, daljom kontrolom kod njega su pronađena dva manja pakovanja marihuane.

- S.B. je lišen slobode zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga, nakon čega je sproveden sudiji za prekršaje Odjeljenja u Ulcinju - saopštila je policija.

Nakon sprovedenog postupka, sudija za prekršaje u Ulcinju izrekao je S.B. kaznu zatvora u trajanju od tri meseca, piše podgorički Dan.

Autor: A.A.

#Zatvor

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#vožnja

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