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Sumnja se na zloupotrebe u fudbalskom klubu iz Bora: Sedam osoba iza rešetaka (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/MUP Srbije ||

U nastavku akcije borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su sedam osoba zbog sumnje da su zloupotrebama oštetili fudbalski klub iz Bora za 4.022.457 dinara.

Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, uhapšeni su I. P. (1979) iz Bora i N. V. (1978) iz Kruševca, dok su P. M. (1992), N. I. (2007), M. S. (1990) i N. Š. (1998), svi iz Kruševca, kao i D. K. (1977) iz Zaječara, uhapšeni zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili isto krivično delo u pomaganju. Policija intenzivno traga za još jednom osobom.

Foto: Foto/MUP Srbije

Sumnja se da su I. P., u svojstvu predsednika fudbalskog kluba iz Bora, i N. V., koji je obavljao funkciju generalnog sekretara tog kluba, od početka 2025. do juna 2026. godine, po prethodnom dogovoru sa ostalim osumnjičenima, zaključivali fiktivne ugovore o njihovom angažovanju kao rezervnim igračima kluba i sklapali fiktivne pravne poslove o korišćenju usluga teretane, iako su znali da navedena lica uopšte neće nastupati za klub, niti će koristiti usluge teretane.

Foto: Foto/MUP Srbije

Na taj način oni su, kako se sumnja, oštetili klub i pribavili protivpravnu imovinsku korist fiktivnim igračima u iznosu od 1.714.457. dinara.

Foto: Foto/MUP Srbije

Takođe, I. P. je, kako se sumnja, bez ikakvog pravnog osnova i Odluke Upravnog odbora kluba isplaćivao pozajmice sa računa kluba većem broju fizičkih i pravnih lica, čime je, kako se sumnja, oštetio fudbalski klub za 2.308.000 dinara.

Foto: Foto/MUP Srbije

I. P. i N. V. je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu, dok će ostali osumnjičeni, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu.

Video: Foto/MUP Srbije

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije nastavljaju dalji rad na suzbijanju korupcije na teritoriji Srbije.

Autor: S.M.

#Bor

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