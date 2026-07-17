Tragedija kakva se ne pamti: Poznat identitet mladića (20) koji se utopio kod Sjenice

Velika tragedija pogodila je Peštersku visoravan nakon što se u reci Boroštici, u istoimenom selu, utopio M. B. (20).

Prema potvrđenim informacijama, nesreća se dogodila na području sela Boroštica. Uprkos pokušajima da mu se pomogne, mladiću nije bilo spasa.

Vest o njegovoj smrti brzo se proširila Pešterskom visoravni i izazvala nevericu i veliku tugu među članovima porodice, prijateljima i brojnim poznanicima.

M. B. bio je poznat kao mladić koji je voleo trke i automobile. Oni koji su ga poznavali pamtiće ga po interesovanju za taj sport, ali i po druženju sa prijateljima i ljudima iz svoga kraja.

Njegov prerani odlazak posebno je pogodio vršnjake i poznanike, koji se od njega opraštaju sa tugom. Za porodicu je ovo nenadoknadiv gubitak, dok je celi kraj ostao potresen tragedijom kakva se ne pamti. Na mestu događaja bile su nadležne službe, koje su obavile potrebne radnje radi utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je došlo do utapanja.

Dodatne informacije biće poznate nakon zvaničnog saopštenja nadležnih organa.

Autor: Iva Besarabić